Fantacalcio, Bonaventura, se ci sei, batti un colpo. Che avvio per N'Zola! Tornano Spinazzola e Vidal

Avete dubbi su chi schierare della vostra Fantasquadra? Ci pensiamo noi! Le analisi e i consigli per portarvi alla vittoria



BENEVENTO - ATALANTA

Sabato 9 Gennaio ore 15.00

BENEVENTO

La squadra di Pippo Inzaghi si trova in piena emergenza in difesa. Saranno indisponibili Caldirola, Letizia e Tuia. Si va verso la conferma di Improta come terzino destro, a sinistra ci sarà Foulon mentre i due centrali saranno Glik e Barba. Il consiglio è quello di evitare la difesa delle streghe per questa giornata. Buon periodo per Schiattarella, ma lo attende una partita dura dove si può evitare di schierarlo. Gianluca Caprari può incidere ed il Benevento ha bisogno del suo estro. Periodo nero per Lapadula, meglio guardare altrove.

ATALANTA

Via libera tra i bergamaschi, sta tornando l'Atalanta del Gasp!

Bene Djimsiti che garantisce prove sufficienti, così come i suoi compagni di reparto Romero e Toloi. Gosens, come abbiamo detto più volte, è una punta aggiunta ed è imprescindibile per ogni fantasquadra. Si potrebbe rivedere Hateboer in zona bonus (ci ha abituato a ben altri numeri l'olandese nelle passate stagioni). Freuler in un momento d'oro. È tornato Duvan Zapata, forse anche alla crescita esponenziale di Ilicic. Pessina sempre più a suo agio nei meccanismi della squadra. Problemi di natura muscolare per Muriel, valutate se schierarlo in base alle vostre disponibilità (il consiglio è sempre lo stesso, si lancia negli undici titolari, questa volta con un occhio di riguardo verso la possibile riserva).

GENOA - BOLOGNA

Sabato 9 Gennaio ore 18.00

GENOA

Criscito più di Masiello e Radovanovic. Behrami e Lerager non convincono: tanta quantità e pochi bonus. Ghiglione meglio di Czyborra. Bene Eldor Shomurodov, contro la difesa emiliana può essere confermato. Si a Destro! Il dente avvelenato dell'ex affascina sempre. Scamacca potrebbe essere distratto dalle voci di mercato.

BOLOGNA

Non fatevi illudere dal bonus di Tomiyasu, non è un difensore goleador e, inoltre, la difesa è di Sinisa è più che traballante. Grande sfida sulle corsie esterne fra Paz e Ghiglione. Potrebbe rientrare Hickey al posto di Dijks. Svanberg squalificato, non convince Schouten così come Dominguez. Riccardo Orsolini particolarmente ispirato al Marassi, schieratelo. Barrow in ballottaggio con Vignato, ma attenzione perché può essere devastante anche a partita in corso.

MILAN - TORINO

Sabato 9 Gennaio ore 20.45

MILAN

Pioli in emergenza, non sarà facile risolvere i problemi dovuti alle tante assenze fra infortunati e Covid-19.

Theo Hernandez viene da una brutta prestazione contro la Juventus, ma il Torino rappresenta un'ottima chance di riscatto (non mettetelo mai in discussione!). Kjaer più di Romagnoli. Kessié determinante con il fattore rigori. Hauge meglio a partita in corso. Buon periodo per Rafael Leao, sta entrando in forma e si vede.

TORINO

Meglio evitare la difesa. Singo avrà un cliente ostico, state attenti per questa partita, potrebbe essere più che un semplice azzardo. Verdi da ex può far male (è entrato bene contro il Verona). Meglio Lukic di Linetty e Rincon. Andrea Belotti è a secco da qualche partita, ma il suo apporto alla manovra è sempre fondamentale, confermatelo.

ROMA - INTER

Domenica 10 Gennaio ore 12.30

ROMA

No ad Ibanez per questo turno che potrebbe soffrire la fisicità di Lukaku. Ok Smalling, si può pensare a Mancini, sempre pericoloso dai calci piazzati. Potrebbe tornare Spinazzola al posto di Bruno Peres. Si a Karsdorp protagonista di un buon avvio. Veretout piace più di Pellegrini. Meglio evitare Cristante; Villar per una sufficienza senza troppe aspettative. Per Mkhitaryan non c'è bisogno di presentazioni, non si può lasciare fuori. Ispira particolarmente Dzeko che sa essere decisivo in partite come questa. Borja Mayoral come mina vagante a partita in corso può essere più che una semplice opzione.

INTER

Dei tre centrali dietro convince sempre e solo De Vrij. Male Skriniar con la Sampdoria, con la Roma potrebbe fare anche peggio. Si può lanciare Hakimi nonostante la sfida con Spinazzola. Young fuori fase, da schierare solo in caso di emergenza. Attenzione ad Arturo Vidal! Sta al di sotto delle aspettative, ma queste erano le sue partite: vorrà riscattarsi e imporsi sulle gerarchie di mister Conte. Se siete audaci, o particolarmente pazzi, potete pensarci. Sensi a prescindere dal minutaggio. Barella più di Brozovic. È tornato Lautaro, non lasciatelo fuori! Lukaku si è riposato con la Sampdoria ed ha risolto le noie fisiche. Lanciatelo senza esitazioni.

VERONA - CROTONE

Domenica 10 Gennaio ore 15.00

VERONA

Ceccherini meglio dei compagni di reparto. Faraoni ha il fascino dell'ex: confermatelo. Buon periodo di forma per Dimarco, gran gol contro il Torino! Ilic più di Tameze. Problemi per Veloso che non prenderà parte alla partita. Mattia Zaccagni sa esaltarsi in queste partite. Stagione da top assoluto, schieratelo senza esitazione.

Si a Barak. Kalinic non ha raggiunto ancora la top condizione, ma con il Crotone, sempre che non abbiate di meglio, è un ottima pedina.

CROTONE

In difesa convince solo la spinta continua di Reca. Molina più di Zanellato e Eduardo per la continuità nei 90 minuti. Chance per Vulic, potrebbe essere una sorpresa. Non convince Riviere. Simy per completare l'attacco: non è più certo della maglia da titolare, ma rimane comunque il rigorista. Junior Messias è la luce di questa squadra.

PARMA - LAZIO

Domenica 10 Gennaio ore 15.00

PARMA

Torna d'Aversa, ma non ha la bacchetta magica quindi non aspettatevi miracoli da parte sua in 48 ore. Si possono premiare i profili di esperienza come Bruno Alves e Jasmin Kurtic, ma è difficile imporsi in un Parma con grande difficoltà. Potrebbe arrivare la svolta per Inglese e Cornelius, rimangono sconsigliati per questa giornata, ma con il cambio allenatore possono ritrovare la fiducia e la via del gol.

LAZIO

Acerbi si è ripreso il comando della difesa. Hoedt più di Luiz Felipe e Radu. Problemi per Lazzari, se non ce la dovesse fare pronto Patric. Marusic buona opzione di giornata. Milinkovic-Savic e Luis Alberto possono dominare in mezzo al campo contro un Parma in piena crisi. Lucas Leiva ed Escalante da sufficienza e poco altro. Non si discute Immobile nonostante sia al 80%. Felipe Caicedo risponde alle voci di mercato sul campo, confermatelo! Muriqi oggetto misterioso. Sorpresa? Andreas Pereira.

UDINESE - NAPOLI

Domenica 10 Gennaio ore 15.00

UDINESE

La difesa bianconera può soffrire la velocità e l'imprevedibilità degli attaccanti partenopei. Stryger-Larsen convince più di Zeegelaar che dovrà contenere Insigne. La garanzia è Rodrigo de Paul, come sempre del resto, a prescindere dal tipo di partita. Si è sbloccato il Tucu Pereyra, confermatelo. Non fatevi illudere dal gol di Arslan, il suo è lavoro prettamente di sostanza, non ha bonus nelle corde. Lasagna può far male in ripartenza.

NAPOLI

Gattuso proverà a recuperare Koulibaly, ma non è certa la sua presenza alla Dacia Arena. Bene Manolas, non convince Maksimovic. Mario Rui disastroso con lo Spezia, evitatelo per il momento. Zielinski è l'uomo in più del Napoli, gran periodo di forma per il polacco. Lozano più di Politano (comunque schierabile). Insigne vorrà tornare al gol, ed essendo il giocatore chiave e rigorista di questo Napoli va sempre schierato. Si ad Andrea Petagna: è l'uomo che, per caratteristiche e viste le assenze di Mertens e Osimhen, completa l'attacco degli azzurri. Sempre pronto quando viene chiamato in causa, ottima opzione per completare il vostro attacco in caso di assenza di grandi firme.

FIORENTINA - CAGLIARI

Domenica 10 Gennaio ore 18.00

FIORENTINA

Buona prestazione di Martinez Quarta contro la Lazio, possibile conferma? Evitate Pezzella che non sembra essere in grande forma. Igor si sta imponendo a suon di buone prestazioni, se lo avete, pensateci! Si anche a Milenkovic che è un ottimo saltatore. Potrebbe tornare Caceres sulla destra al posto di Venuti. Biraghi può essere un fattore con il suo mancino lungo la fascia. Amrabat non è da fantacalcio, sopratutto in questa Fiorentina. Giacomo Bonaventura deve caricarsi sulle spalle la squadra e portare qualità sulla trequarti viola viste le assenza di Castrovilli e Ribery. Confermate Vlahovic perché tira i rigori ed è in buona condizione. Sorpresa? Eysseric.

CAGLIARI

Di Francesco potrebbe ritrovare Godin al centro della difesa: si può schierare coprendosi. Non convince Ceppitelli. Si a Zappa che è sempre pericoloso ed ha un buon piede come dimostrano i numeri (già 3 assist in campionato). Nainnggolan non è ancora al top di condizione, ma ha fatto 45' di livello con il Benevento. Attenzione all'ex di giornata Sottil che vorrà mettersi in luce contro la squadra che lo ha cresciuto. Joao Pedro è già in doppia cifra ed è rigorista, impossibile lasciarlo fuori. Simeone, da ex, convince più di Pavoletti. Ounas torna tra i convocati, buona mossa a partita in corsa, si può schierare in caso di emergenza.

JUVENTUS - SASSUOLO

Domenica 10 Gennaio ore 20.45

JUVENTUS

Dopo Alex Sandro e Cuadrado, anche De Ligt è risultato positivo al Covid-19. Confermato Frabotta sulla corsia di sinistra, con Danilo sulla destra (attenzione a Boga!). Possibile il rientro di Demiral al fianco di Bonucci. McKennie meglio di Bentancur, a prescindere dal minutaggio. Federico Chiesa è l'arma in più di Pirlo in questo momento, lanciatelo senza esitazione. Ok Dybala, segni di ripresa. Cristiano Ronaldo non si può lasciare fuori.

SASSUOLO

Ferrari più di Chiriches per la sua capacità di andare a colpire di testa in area di rigore avversaria. Attenzione a Toljan e/o Muldur, sarà dura contenere un Chiesa straripante. Non convincono Bourabia e Locatelli. Assente Berardi, al suo posto ci sarà Defrel, ma non ispira particolarmente. Djuricic inizia ad essere un problema, il suo rendimento è calato molto negli ultimi mesi, pensateci solo se non avete alternative. Si a Jeremie Boga. Il francese può essere un fattore importante della partita con le sua velocità e la facilità di dribbling. Ciccio Caputo in ripresa, si è intravisto qualcosa contro il Genoa.

SPEZIA - SAMPDORIA

Lunedì 11 Gennaio ore 20.45

SPEZIA

Italiano sarà soddisfatto dell'ottimo lavoro da parte della sua difesa contro il Napoli. Si può confermare Marchizza. Agoumé bene in fase di contenimento, ma pochi bonus nelle corde. Si a Pobega che convince più di Estevez. Fiducia a Maggiore a prescindere dal minutaggio. Farias gran funambolo, ma poco concreto sotto porta, così come Giasy che si sacrifica di più per la squadra senza riuscire ad incidere negli ultimi 30 metri. Segna, lotta e non molla mai: signori e signore, M’Bala Nzola.

SAMPDORIA

Bene Tonelli contro l'Inter. L'ex Napoli convince più di Colley e Yoshida. Augello per la solita gara da sufficienza; vale lo stesso discorso per Thorsby ed Ekdal. Bene Candreva che ha ritrovato il campo dopo esser stato messo in discussione da Ranieri. Mikkel Damsgaard sa illuminare con le sue giocate, si può schierare a prescindere dal minutaggio. Quagliarella dichiara amore alla Sampdoria rifiutando la Juventus e vorrà tornare al gol. Finalmente Keità! Si può schierare, è un'ottima opzione per la giornata.

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