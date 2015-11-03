Notizie Consiglifantacalcio Fiorentina

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Fantacalcio, Vlahovic per superare il record di Vucinic. Lautaro&Lukaku a caccia del gol scudetto

01 maggio 2021 10:13

Fantacalcio, tutti pazzi per Vlahovic. Raspadori show a San Siro. Brilla Insigne, è lui il pass Champions per il Napoli?

24 aprile 2021 10:05

Fantacalcio, svolta nella stagione di Bonaventura? Si è sbloccato Immobile. Problemi per Ibrahimovic

20 aprile 2021 14:32

Fantacalcio, Vlahovic al Mapei per il sorpasso su Ibrahimovic e Immobile. Muriel vs Chiesa: chi avrà la meglio nella corsa Champions?

17 aprile 2021 11:15

Fantacalcio, è esplosa la Vlahovic-mania. Juventus sempre più Chiesa dipendente. Quagliarella contro il suo passato: altra perla in arrivo?

10 aprile 2021 11:10

Fantacalcio, Vlahovic supererà il test Iachini? Osimhen brilla in Nigeria. Out Luis Alberto, occasione per Pereira

03 aprile 2021 09:32

Fantacalcio, Vlahovic per salvare la Fiorentina. Stagione monstre per Muriel! Si accende la sfida Ibra-Lukaku

19 febbraio 2021 12:12

Fantacalcio, Bonaventura, se ci sei, batti un colpo. Che avvio per N'Zola! Tornano Spinazzola e Vidal

09 gennaio 2021 11:46

Fantacalcio, Immobile ci prova! Tornano Biraghi e Theo. Attenzione al possibile focolaio in casa Juventus

06 gennaio 2021 10:43

Fantacalcio, la Fiorentina alla ricerca della continuità. Caicedo per rispondere ai rumors. Torna Criscito

03 gennaio 2021 11:15

Fantacalcio, attenzione alle sorprese! La Fiorentina alla ricerca della svolta. Tornano Caputo e Insigne dal 1'

22 dicembre 2020 11:35

Fantacalcio, media-voto da urlo per Dragowski! Fenomeno Theo Hernandez. È l'ora di Dzeko

15 dicembre 2020 13:20

Fantacalcio, Ribery tornerà a splendere a San Siro? Mertens-Insigne nel segno di Maradona

28 novembre 2020 12:30

Fantacalcio, rebus Fiorentina, Gasperini rivoluziona l'Atalanta. Torna Immobile dal 1'. È l'ora di Petagna?

21 novembre 2020 11:38

Fantacalcio, Fiducia a Ribery. Numeri da record per Morata. Attenzione al caos in casa Lazio!

06 novembre 2020 16:39

Fantacalcio, numeri da top per Castrovilli. Torna Ronaldo dal 1' minuto. Perisic possibile sorpresa?

31 ottobre 2020 11:29

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