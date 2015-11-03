Notizie Consiglifantacalcio Fiorentina

Fantacalcio, Vlahovic per superare il record di Vucinic. Lautaro&Lukaku a caccia del gol scudetto
01 maggio 2021 10:13
Fantacalcio, tutti pazzi per Vlahovic. Raspadori show a San Siro. Brilla Insigne, è lui il pass Champions per il Napoli?
24 aprile 2021 10:05
Fantacalcio, svolta nella stagione di Bonaventura? Si è sbloccato Immobile. Problemi per Ibrahimovic
20 aprile 2021 14:32
Fantacalcio, Vlahovic al Mapei per il sorpasso su Ibrahimovic e Immobile. Muriel vs Chiesa: chi avrà la meglio nella corsa Champions?
17 aprile 2021 11:15
Fantacalcio, è esplosa la Vlahovic-mania. Juventus sempre più Chiesa dipendente. Quagliarella contro il suo passato: altra perla in arrivo?
10 aprile 2021 11:10
Fantacalcio, Vlahovic supererà il test Iachini? Osimhen brilla in Nigeria. Out Luis Alberto, occasione per Pereira
03 aprile 2021 09:32
Fantacalcio, Vlahovic per salvare la Fiorentina. Stagione monstre per Muriel! Si accende la sfida Ibra-Lukaku
19 febbraio 2021 12:12
Fantacalcio, Bonaventura, se ci sei, batti un colpo. Che avvio per N'Zola! Tornano Spinazzola e Vidal
09 gennaio 2021 11:46
Fantacalcio, Immobile ci prova! Tornano Biraghi e Theo. Attenzione al possibile focolaio in casa Juventus
06 gennaio 2021 10:43
Fantacalcio, la Fiorentina alla ricerca della continuità. Caicedo per rispondere ai rumors. Torna Criscito
03 gennaio 2021 11:15
Fantacalcio, attenzione alle sorprese! La Fiorentina alla ricerca della svolta. Tornano Caputo e Insigne dal 1'
22 dicembre 2020 11:35
Fantacalcio, media-voto da urlo per Dragowski! Fenomeno Theo Hernandez. È l'ora di Dzeko
15 dicembre 2020 13:20
Fantacalcio, Ribery tornerà a splendere a San Siro? Mertens-Insigne nel segno di Maradona
28 novembre 2020 12:30
Fantacalcio, rebus Fiorentina, Gasperini rivoluziona l'Atalanta. Torna Immobile dal 1'. È l'ora di Petagna?
21 novembre 2020 11:38
Fantacalcio, Fiducia a Ribery. Numeri da record per Morata. Attenzione al caos in casa Lazio!
06 novembre 2020 16:39
Archivio