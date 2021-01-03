Fantacalcio, la Fiorentina alla ricerca della continuità. Caicedo per rispondere ai rumors. Torna Criscito

Avete dubbi su chi schierare della vostra Fantasquadra? Ci pensiamo noi! Le analisi e i consigli per portarvi alla vittoria



INTER - CROTONE

Domenica 3 Gennaio ore 12.30

INTER

La squadra di Antonio Conte vorrà ripartire dopo la sosta prendendosi l'intera posta in gioco per continuare l'inseguimento dei cugini rossoneri. In difesa si possono schierare Bastoni e De Vrij, non convince Skriniar nonostante l'ultimo gol segnato contro il Verona. Spazio a Young ed Hakimi. Potete lanciare Vidal, in queste partite potrebbe regalare prestazioni di spessore, magari condite anche da bonus. Via libera , come sempre, a Romelu Lukaku. Si a Lautaro Martinez. Sorpresa? Sensi.

CROTONE

Meglio evitare la difesa di Stroppa. Molina per la solita partita di quantità, potete pensarci se non avete altri titolari. Reca garantisce una buona spinta sulla fascia, ma avrà il treno Hakimi davanti, schierarlo è più che un azzardo. Junior Messias può creare più di qualche problema alla difesa difesa nerazzurra con le sue serpentine, può essere un buon terzo di reparto per completare l'attacco in caso di necessità. Non convince a pieno Riviere che, al momento, è in vantaggio su Simy.

ATALANTA - SASSUOLO

Domenica 3 Gennaio ore 15.00

ATALANTA

Toloi è ai box, al suo posto ci sarà Palomino. Romero convince più di Djimsiti. Gosens è sempre pericoloso in area di rigore, più di Hateboer. Freuler in un buon momento, si può lanciare. Pessina dovrà sostituire il Papu, compito difficile. Josip Ilicic potrebbe essere la chiave della partita, puntateci! Si a Zapata. Pensateci bene prima di lasciare fuori Muriel: si è spesso rivelato una mina vagante a partita in corso.

SASSUOLO

La difesa del Sassuolo non fornisce grandi garanzie. Ferrari può essere insidioso dai piazzati, mentre Toljan e Kyriakopulos potrebbero soffrire le cavalcate di Gosens e Hateboer. Locatelli per la solita sufficienza senza troppe aspettative. Jeremie Boga ispira particolarmente in questa partita: la difesa bergamasca soffre particolarmente la velocità, lanciatelo! Si a Berardi e Caputo. Djuricic è apparso sotto tono nelle ultime apparizioni, meglio guardare altrove.

CAGLIARI - NAPOLI

Domenica 3 Gennaio ore 15.00

CAGLIARI

Godin alle prese con delle noie muscolari, molto probabilmente non sarà della partita. Zappa è uno dei miglior terzini in termini di media-voto al momento, si può schierare a prescindere dalla partita. L'ex Rog non ci sarà, molto probabilmente la stagione è finita per lui dopo l'infortunio al crociato, al suo posto uno fra Oliva e Pereiro. Si a Riccardo Sottil: il giovane italiano si esalta con le big, guardate il gol con l'Inter. Joao Pedro viene da una doppietta contro la Roma, confermatelo. Simeone non dà ancora garanzie dal punto di vista fisico. Si all'ex Pavoletti.

NAPOLI

La difesa soffre terribilmente l'assenza di Koulibaly, se riuscite evitatela! Ruiz fra alti e bassi, più bassi che alti. Bakayoko garantisce equilibrio alla squadra, ma non è da Fantacalcio. Piotr Zielinski (che giocherà alle spalle di Petagna agendo da trequartista) e Insigne proveranno a prendere per mano il Napoli in questo periodo difficile, lanciateli! Petagna sottovalutato, quando viene chiamato in causa fa sempre la sua figura, è un ottimo terzo di reparto. Lozano non è al meglio della condizione, si può mettere in caso di emergenza.

FIORENTINA - BOLOGNA

Domenica 3 Gennaio ore 15.00

FIORENTINA

La Fiorentina deve ripartire dalle certezze che ha acquisito nella vittoria per 3-0 contro la Juventus. Assente Biraghi per squalifica, ballottaggio aperto fra Venuti e Barreca. Finalmente bene Pezzella, il capitano della Fiorentina sembra acquisire fiducia partita in partita. Milenkovic è sempre un'insidia in area di rigore: in partite come questa va assolutamente schierato. Attenzione a Igor! Il centrale brasiliano si sta prendendo la scena silenziosamente fornendo ottime prestazioni all'insegna della lucidità e precisione. Borja Valero verrà riproposto in regia a discapito di Pulgar, può garantire la sufficienza, ma schieratelo solo se non avete di meglio e rischiate di giocare in dieci. In crescita Gaetano Castrovilli. Il giovane centrocampista italiano si è messo a disposizione della squadra fornendo prestazioni di quantità oltre che di qualità. Via libera a Ribery, non si può lasciare fuori, sopratutto quando sta bene. Si a Vlahovic che sta cercando di trovare continuità con il gol.

BOLOGNA

Non dà garanzie la difesa di Sinisa, evitate nonostante la partita. Schouten e Dominguez non ispirano, meglio puntare su Svanberg che arriva spesso alla conclusione, sia da dentro che fuori area. Roberto Soriano come l'ultimo modicano, è l'anima di questa squadra e non può essere lasciato fuori.

Orsolini in fase di lancio, è rientrato nel modo giusto e può essere schierato. Barrow può essere insidioso con i suoi strappi, non è al top della condizione come ha sottolineato spesso Sinisa in conferenza, ma rimane sempre una buona opzione.

GENOA - LAZIO

Domenica 3 Gennaio ore 15.00

GENOA

Torna Ballardini in panchina, ci sarà un ribaltone o proverà a salvare qualcosa dalla gestione Maran? Al campo l'ardua sentenza. Domenico Criscito ha fatto la sua miglior stagione durante la precedente gestione di Ballardini. So può lanciare, anche considerando il fattore. Behrami tanta quantità e pochi bonus, così come Rovella. Meglio Ghiglione di Czyborra. Destro fra alti e bassi. Stesso discorso per Pjaca e Shomurodov. Rimane, quindi, il solo Scamacca, ma attenzione: le voci di mercato potrebbero essere una distrazione.

LAZIO

Potrebbe rientrare Acerbi dopo le noie muscolari accusate nelle ultime settimane. Schieratelo, ma assicuratevi di avere una copertura sicura.

Si a Marusic che sta facendo bene, anche meglio di Lazzari. Il sergente Sergej Milinkovic-Savic da riproporre, sono le partite che ama spaccare, così come Luis Alberto. Un posto per tre al fianco di Immobile: no a Muriqi che sta ancora faticando, Caicedo è al centro del ciclone, andrà via o resterà a Roma? Futuro tutt'altro che decifrabile. Attenzione ad Andreas Pereira che, per caratteristiche, è quello che potrebbe sostituire al meglio l'infortunato Correa. Immobile non si discute.

PARMA - TORINO

Domenica 3 Gennaio ore 15.00

PARMA

In difesa si può salvare solo Bruno Alves. Bene Hernani che cerca di dare equilibrio alla squadra di Liverani con la sue geometrie. Kurtic lotta per tutti i novanta minuti, ma occhio ai malus. Juraj Kucka rigorista, va messo, sopratutto in partite come questa. Solito ballottaggio fra Cornelius e Inglese, possibile staffetta fra i due, ma non premiate nessun dei due se possibile. Karamoh bello ma non balla: il francese è spesso insidioso, ma spesso non trova l'appuntamento con il gol

TORINO

Izzo meglio dei compagni di reparto. Il difensore italiano ha ritrovato il posto da titolare e gol nell'ultima giornata di campionato, che sia la svolta della sua stagione?

Lukic per gli amanti del rischio. Sempre e solo si ad Andrea Belotti. Segnali positivi da Verdi, si può prendere in considerazione nel caso di un centrocampo privo di grandi firme.

ROMA - SAMPDORIA

Domenica 3 Gennaio ore 15.00

ROMA

Mancini convince più di Smalling e Ibanez. Assente Spinazzola sull'out di sinistra, al suo posto ci sarà Bruno Peres, andateci cauti. Si al solito Jordan Veretout che, oltre ad essere rigorista, ha trovato un buon feeling con il gol. Pellegrini agirà più avanzato a causa dell'assenza di Pedro, l'italiano è un'ottima opzione di giornata. Mkhitaryan non si discute. Segnali positivi da Dzeko, lanciatelo! Attenzione a Mayoral a partita in corso.

SAMPDORIA

Sir Claudio Ranieri sfiderà il suo passato. La difesa non dà troppe garanzie, sopratutto in partite come questa è meglio evitarla. Thorsby ed Ekdal hanno dimostrato di aver un certo feeling con il bonus fino ad ora, ma per questa giornata è meglio guardare sulle corsie esterne, quindi puntatate su Jakub Jankto. Ballottaggio Damsgaard-Candreva, potete metterli entrambi a prescindere dal minutaggio. Si a Quagliarella che si esalta contro le big.

SPEZIA - VERONA

Domenica 3 Gennaio ore 15.00

SPEZIA

Notizia dell'ultima ora, anche Bastoni è out per essere risultato positivo al Covid-19. Sale a quota tre (Ricci, Acampora e Bastoni) il numero dei calciatori risultati positivi al virus in casa Spezia. Maggiore più di Pobega. Gyasi può essere pericoloso con i suoi strappi, ma in questa giornata meglio puntare sul funambolo Farias che con le sue serpentine può causare più di un problema alla retroguardia di Juric. Ennesima conferma per un fantastico, fin qui, M'bala Nzola.

VERONA

Dawidowicz meglio dei compagni di reparto. Si possono schierare sia Faraoni e Dimarco, sempre pericolosi con le loro cavalcate lungo linea. Convince Lazovic reinventato trequartista. Mattia Zaccagni con il suo estro può garantire una partita ampiamente sufficiente, magari condita da bonus. Torna Kalinic in attacco, potete lanciarlo in caso di necessità, ma senza troppe aspettative.

BENEVENTO - MILAN

Domenica 3 Gennaio ore 18.00

BENEVENTO

Pippo Inzaghi sentirà particolarmente questa partita e ce la metterà tutta per portare punti alla sua squadra. Sconsigliati i due centrali che potrebbero soffrire l'attacco dei rossoneri. Ionita e Schiattarella per la solita partita di quantità. Ispira l'ex di giornata Gianluca Lapadula! È vero, ultimamente ha perso un po' di mordente, ma esiste miglior occasione per ritrovarlo se non con l'ex squadra? Caprari convince più di R.Insigne.

MILAN

Torna Kjaer al fianco di Romagnoli, potete lanciarli entrambi. Dalot avrà un compito difficile, sostituire Theo non sarà semplice ma il portoghese ha dimostrato di avere la personalità per farlo, lanciatelo! No a Tonali. Hakan Calhanoglu dovrà caricarsi sulle spalle la squadra viste le assenze dei leader Ibra ed Hernandez. Si a Kessiè da rigorista. Brahim Diaz più di Rebic. Si alla mina vagante Leao.

JUVENTUS - UDINESE

Domenica 3 Gennaio ore 20.45

JUVENTUS

La Juventus vorrà invertire subito rotta dopo la brutta prestazione con la Fiorentina. De Ligt è sempre una garanzia in difesa, sicuramente il meglio del reparto difensivo bianconero. Squalificato Cuadrado, occasione per Bernardeschi e Kulusevski? Chiesa può essere un fattore della partita con la sua velocità. Alvaro Morata vorrà tornare al gol e dimostrare a Pirlo che ha sbagliato a toglierlo nell'intervallo della sconfitta con la Fiorentina. Stesso discorso per Ramsey che, nell'ultima apparizione, ha giocato appena 17 minuti. Azzardo Dybala, mentre non si discute Cristiano Ronaldo.

UDINESE

Evitate la difesa, in partite come questa bisogna andare alla ricerca delle garanzie. Quindi via libera a Rodrigo De Paul che ha più volte dimostrato di non soffrire particolarmente queste partita, anzi. Pereyra come ex ha il suo fascino, può essere una buona opzione per completare il vostro centrocampo. Buon momento per Pussetto si può schierare, ma solo in caso di emergenza.

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