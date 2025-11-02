Bucchioni: “Bocciatura per Gudmundsson e Parisi ma oggi contano l’atteggiamento e la vittoria”

A pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Lecce, partita delicatissima per la squadra viola ha parlato Enzo Bucchioni ai microfoni de Il Pentasport di Radio Bruno.

Ecco le parole del giornalista:

“Formazione sorprendente, soprattutto il ritorno al doppio regista che nell’ultima gara non aveva convinto. Il momento è talmente complicato, un po’ di confusione nelle scelte c’è. Ancora fuori Gudmundsson che sa un po’ di bocciatura. In questo momento ti fa paura tutto, magari Dzeko ti da più copertura quando non hai palla.

E’ vero che Pablo Mari ha giocato male mercoledì ma tutti hanno giocato male, secondo me farà guidare la difesa a Pongracic, come ha fatto ad inizio stagione”.

“Fortini in campo significa bocciatura per Parisi, capita l’occasione che non c’è Gosens e gioca Fortini. Al di là della formazione, oggi serve l’atteggiamento chiunque vada in campo deve metterci l’anima, devi uscire fuori con una vittoria e una vittoria convincente: non mi aspetto altro.

Tatticamente persino il Lecce mi può fare paura, da un punto di vista tecnico è una squadra modesta ma molto organizzata. La Fiorentina non sempre va in campo e sa quello che fa ma voglio andare oltre, vorrei che i giocatori avessero una reazione nervosa, caratteriale, sono componenti che ci devono essere in una squadra.

Questa è una partita da dentro o fuori, vorrei vedere progressi soprattutto dal punto di vista caratteriale.

La squadra si deve tirare fuori da sola, nella Fiorentina c’è un vuoto di potere, Pioli è un uomo solo al comando, speriamo che la squadra sia con lui”.