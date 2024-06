Stroeykens nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Trequartista che ha segnato 6 gol e fornito 7 assist in 40 partite con l’Anderlecht

Raffaele Palladino sta studiando le mosse di mercato assieme alla società. L’intento del mister è quello di effettuare acquisti utili non solo nell’immediato che possano avere una propria valenza nel prossimo futuro. In tal senso, la Fiorentina ha effettuato un sondaggio per Mario Stroeykens, tuttavia al momento il giocatore non pare aver aperto significativamente ad un trasferimento a Firenze.

Mario Stroeykens è un classe 2004, il cui cartellino appartiene all’Anderlecht. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore non pare essere convinto del trasferimento in casa gigliata. Il belga nella stagione in corso ha disputato 40 partite, realizzando 6 reti e fornendo 7 assist tra Jupiler Pro League e Coppa belga. È un trequartista destro naturale, in grado giocare anche in qualità di mezzala o esterno offensivo. Un giocatore veramente molto tecnico, che porterebbe qualità, dinamismo e vivacità in una Fiorentina molto sterile dal punto di vista offensivo, almeno in quest’ultima stagione.