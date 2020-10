Pezzella si, Borja Valero no. Le prime indicazioni dai campini in vista di Fiorentina – Udinese

Arrivano le prime indicazioni dai campini in vista del match di campionato contro l’Udinese, in programma per Domenica 25 Ottobre ore 18 al Franchi di Firenze.

BORJA VALERO Niente da fare per lo spagnolo che non ha ancora smaltito un guaio muscolare accusato nella sfida di San Siro contro l’Inter. Il centrocampista prosegue il lavoro individuale e si va verso un’altra esclusione in vista per domenica.

PEZZELLA Il capitano ha recuperato dal problema all’avampiede che lo aveva costretto a chiedere il cambio domenica contro lo Spezia e che aveva fatto allarmare i fantallenatori che hanno temuto un nuovo stop per l’argentino. Pezzella invece si allena regolarmente con i compagni e ci sarà nel prossimo turno contro l’Udinese per guidare la retroguardia Viola completata da Milenkovic e Caceres.

VERSO FIORENTINA – UDINESE Con il recupero di Pezzella, la difesa sarà composta da Caceres, Pezzella e Milenkovic dinanzi al portiere Dragowski. Martinez Quarta orientato verso la panchina, deve integrarsi all’interno dei meccanismi difensivi di Iachini (difficile, ma non è da escludere, una possibile sorpresa). Sulle fasce mister Iachini dovrebbe rinnovare la fiducia a Lirola e Biraghi, ma è pronto Callejon a subentrare a gara in corso al posto del connazionale sulla destra. In mezzo al campo non ci saranno novità: agirà Amrabat in cabina di regia coadiuvato da Bonaventura e Castrovilli, ancora una iniziale panchina per il cileno Pulgar. In attacco certo del posto Ribery, poi si rinnova la lotta tra Kouamè, Cutrone e Vlahovic per affiancare il francese; nell’ultimo turno di campionato è partito titolare il serbo, ma non ha entusiasmato e stavolta può scivolare in panchina.

