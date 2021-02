LA PAROLA AI NUMERI: IN EQUILIBRIO I TIRI TOTALI, 3 CONTRO 7 IN FAVORE DEI NERAZZURRI QUELLI IN PORTA

Di seguito il Report della gara di questa sera con i dati pubblicati dalla legaseriea.it

Sono 15 i tiri della Fiorentina: 3 in porta, 8 fuori e 4 quelli respinti; 14 invece i tiri totali del Inter, di cui 7 in porta.

2 le occasioni da rete per i Viola, mentre sono 9 quelle dei neroazzurri; perfetta parità nel computi dei calci d’angolo: 7 per parte; 3 le parate per Handanovic, sono invece 5 quelle per Dragowski.

Lo sviluppo offensivo della Fiorentina ha prodotto 45 azioni di Attacco, contro le 43 degli ospiti.

Di queste sono 12 quelle da sinistra, 9 quelle centrali, mentre 24 quelle provenienti da destra.

Le statistiche individuali evidenziano come in fase offensiva sia stato Bonaventura ad essere il più pericoloso con 5 conclusioni, seguono M. Quarta ed Eysseric con 2.

In costruzione il solito Amrabat ha il primato con 45 passaggi in avanti riusciti, segue Bonaventura con 29, quindi M. Quarta con 27.

Infine in fase difensiva è Pezzella ad aver recuperato il maggior numero di possessi: 8, poi Igor e M. Quarta entrambi con 6.

Di g.u.

PAGELLE VIOLA: QUARTA E JAC