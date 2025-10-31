Fiorentina-Lecce da dentro o fuori per Stefano Pioli: Vanoli, De Rossi e Thiago Motta i possibili sostituti

Chiamiamola ultima spiaggia o partita senza appello, tanto l’etichetta da appiccicare sopra non ha importanza: la cosa sicura è che Fiorentina-Lecce di domenica è da dentro o fuori per Stefano Pioli e nessuno, veramente nessuno, non solo l’avrebbe mai detto un paio di mesi fa, ma neppure se lo sarebbe lontanamente immaginato. Il tecnico parmigiano per primo. Ma questo è, inevitabilmente, perché la squadra viola è penultima in classifica, protagonista in negativo che più non si può della peggior partenza in Serie A nella sua storia ormai centenaria con appena quattro punti conquistati e nessuna vittoria in nove giornate.

DUE MESI CHOC. Quella vittoria adesso non è più rimandabile: se arriva contro il Lecce, Pioli è dentro, se non arriva è fuori. Al di là di voci e supposizioni che si rincorrono non da oggi (a maggior ragione da ieri dopo il 3-0 subito a San Siro) sulla panchina viola. Non si scappa. La Fiorentina sta sprofondando, anzi è già sprofondata, proprio perché lo stargate di queste nove giornate l’ha portata di fronte allo sconosciuto che intimorisce e inibisce, persa e smarrita in una spirale di non gioco e incapacità di cambiare il corso delle cose laggiù sul fondo della classifica con il baratro pericolosamente vicino. Fin dall’inizio del campionato e non ingannino i due pareggi consecutivi in trasferta, a Cagliari e a Torino (sponda granata) con cui ha aperto la stagione: dopo ci sono state due gare di fila in casa nel desolante Franchi e le cose sono peggiorate per le sconfitte contro il Napoli (1-3) e il Como (1-2), che se fosse stato pugilato avrebbe visto l’angolo viola gettare l’asciugamano sul ring. Già un mese fa la situazione è parsa chiara ed evidente, poi Pisa, Roma, Milan e Bologna hanno definito i contorni della situazione e l’Inter ha aperto lo scenario che è sotto gli occhi di tutti. La fiducia e l’ottimismo d’agosto sono diventati la sfiducia e il pessimismo d’ottobre in un passaggio tanto drastico quanto inevitabile che non ha risparmiato nessuno. Commisso, dirigenti, calciatori e Pioli ovviamente, quest’ultimo passato dall’essere acclamato il giorno della presentazione al Viola Park ad essere considerato da molti il responsabile principale di una vicenda quasi surreale. Però non è tutto perso.

ULTIMA OCCASIONE: Vanoli, De Rossi, Thiago Motta: eccoli qui i nomi che si rincorrono per sostituire l’allenatore emiliano sulla panchina viola in queste ore. Da più parti si chiede una decisione forte da parte della società ma ancora non è quel momento se mai ci sarà. Ogni indicazione proveniente dagli Stati Uniti (quelle che hanno più peso e più contano), ogni confronto al Viola Park col gruppo al completo, direttore generale Ferrari e responsabile dell’area tecnica Pradè chiaramente presenti, hanno sempre avuto lo stesso traguardo condiviso: si va avanti uniti e non si cambia. E’ stato dopo Pisa, Roma, Milan e Bologna, sarà dopo l’Inter. Pioli e la squadra hanno un’altra occasione per risollevarsi e provare a cominciare un campionato nuovo: si chiama Lecce ed è l’ultima. Cosi è se gli pare e non ci vuole Pirandello per dire che nel calcio funziona in questa maniera di fronte a risultati che adesso non offrono nè giustificazioni e nè vie di fuga come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport