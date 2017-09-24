I convocati della Fiorentina, pienamente recuperato Laurini. La lista completa di Stefano Pioli
A casa Milan Badelj, squalificato. Ci sono tutti i giocatori viola nessuno escluso. Ecco i convocati per Fiorentina-Atalanta
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2017 13:12
Questi i convocati della Fiorentina per la sfida contro l'Atalanta in programma questa sera. Questa la lista di Stefano Pioli: Astori, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Gil Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo