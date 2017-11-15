Laurini: ''Troppi 17 gol subiti, lavoriamo per chiudere la porta. Fidatevi, conosco Saponara: farà la differenza quando starà bene''

Ai microfoni di Premium Sport parla Vincent Laurini: “Sto facendo un lavoro personalizzato per esserci contro la Spal, mi alleno duramente e vedremo se ce la farò. Nella gara con il Torino mi hanno ap...

Ai microfoni di Premium Sport parla Vincent Laurini: “Sto facendo un lavoro personalizzato per esserci contro la Spal, mi alleno duramente e vedremo se ce la farò. Nella gara con il Torino mi hanno applaudito? Mi ha fatto molto piacere, sono stato molto felice, non è da tutti i giorni ricevere così tanti applausi, spero di accontentare sempre i tifosi. Ambientamento? Ho già giocato 6 partite, sono molto contento, sono arrivato tardi durante il mercato, all’ultimo giorno, e non credevo di trovare subito così tanto spazio. Lavoro di Pioli ? Stiamo lavorando molto per eliminare le disattenzioni, non possiamo permetterci sciocchezze, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Troppi gol subiti? Diciassette gol subiti sono tanti sopratutto per una squadra come la Fiorentina, dobbiamo lavorare per prendere meno gol possibile, che porta anche a vincere la partita. Saponara?Riccardo lo conosco bene, è un calciatori straordinario, quando tornerà in condizione farà vedere a tutti che giocatore è, ci aiuterà molto perchè è veramente forte.