Labaro Viola

Notizie Porta Fiorentina

Muro Viola: porta inviolata da 4 gare e migliore difesa di serie A nell'ultimo mese

22 dicembre 2017 23:09

Laurini: ''Troppi 17 gol subiti, lavoriamo per chiudere la porta. Fidatevi, conosco Saponara: farà la differenza quando starà bene''

15 novembre 2017 14:27

Bigica: ''Poco cattivi sotto porta, voglio creare mentalità. Valencic nuovo acquisto...''

29 settembre 2017 17:37

Post mercato, la difesa: voto 6. Meglio in porta e al centro, ma con i terzini non cambia nulla

01 settembre 2017 16:04

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