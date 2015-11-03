Notizie Porta Fiorentina

Muro Viola: porta inviolata da 4 gare e migliore difesa di serie A nell'ultimo mese
22 dicembre 2017 23:09
Laurini: ''Troppi 17 gol subiti, lavoriamo per chiudere la porta. Fidatevi, conosco Saponara: farà la differenza quando starà bene''
15 novembre 2017 14:27
Bigica: ''Poco cattivi sotto porta, voglio creare mentalità. Valencic nuovo acquisto...''
29 settembre 2017 17:37
Post mercato, la difesa: voto 6. Meglio in porta e al centro, ma con i terzini non cambia nulla
01 settembre 2017 16:04
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