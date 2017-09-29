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Bigica: ''Poco cattivi sotto porta, voglio creare mentalità. Valencic nuovo acquisto...''

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare Fiorentina-Lazio Primavera, il tecnico dei gigliati Emiliano Bigica risponde così: "C'è stata qualche sofferenza di troppo, ma comunque un grande r...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 17:37
Bigica: ''Poco cattivi sotto porta, voglio creare mentalità. Valencic nuovo acquisto...'' -
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Intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare Fiorentina-Lazio Primavera, il tecnico dei gigliati Emiliano Bigica risponde così: "C'è stata qualche sofferenza di troppo, ma comunque un grande risultato. Un difetto? Siamo ancora poco cattivi sotto porta. Valencic? Per noi è come un nuovo acquisto".

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