Bigica: ''Poco cattivi sotto porta, voglio creare mentalità. Valencic nuovo acquisto...''
Intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare Fiorentina-Lazio Primavera, il tecnico dei gigliati Emiliano Bigica risponde così: "C'è stata qualche sofferenza di troppo, ma comunque un grande r...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 17:37
Intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare Fiorentina-Lazio Primavera, il tecnico dei gigliati Emiliano Bigica risponde così: "C'è stata qualche sofferenza di troppo, ma comunque un grande risultato. Un difetto? Siamo ancora poco cattivi sotto porta. Valencic? Per noi è come un nuovo acquisto".