Notizie Valencic Fiorentina

Ufficiale: Valencic ritorna al Ljubljana, ma a titolo definitivo. 50% sulla futura rivendita...
31 luglio 2018 14:30
Vitja Valencic passa all’Olimpija Lubiana a titolo definitivo, le sue prime parole...
31 luglio 2018 12:51
Valencic: "A Firenze il calcio è al primo posto, voglio arrivare in nazionale da calciatore viola"
15 febbraio 2018 12:21
Bigica: ''Poco cattivi sotto porta, voglio creare mentalità. Valencic nuovo acquisto...''
29 settembre 2017 17:37
Non solo Hagi, la Fiorentina ha il futuro in casa con Chiesa, Mlakar, Valencic e Adam Chrzanowski
13 ottobre 2016 11:38
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