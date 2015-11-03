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Notizie Valencic Fiorentina

Ufficiale: Valencic ritorna al Ljubljana, ma a titolo definitivo. 50% sulla futura rivendita...

31 luglio 2018 14:30

Vitja Valencic passa all’Olimpija Lubiana a titolo definitivo, le sue prime parole...

31 luglio 2018 12:51

Valencic: "A Firenze il calcio è al primo posto, voglio arrivare in nazionale da calciatore viola"

15 febbraio 2018 12:21

Bigica: ''Poco cattivi sotto porta, voglio creare mentalità. Valencic nuovo acquisto...''

29 settembre 2017 17:37

Non solo Hagi, la Fiorentina ha il futuro in casa con Chiesa, Mlakar, Valencic e Adam Chrzanowski

13 ottobre 2016 11:38

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