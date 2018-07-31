Ufficiale: Valencic ritorna al Ljubljana, ma a titolo definitivo. 50% sulla futura rivendita...
Vitja Valencic è ufficialmente un giocatore della Olimpija Ljubljana. "Bentornato a casa" scrive il club sloveno su Twitter. Il giocatore infatti era stato prelevato dal Ljubljana, a cui dunque fa rit...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 14:30
Vitja Valencic è ufficialmente un giocatore della Olimpija Ljubljana. "Bentornato a casa" scrive il club sloveno su Twitter. Il giocatore infatti era stato prelevato dal Ljubljana, a cui dunque fa ritorno. Ad annunciarlo è anche il sito della Fiorentina, specificando la formula "a titolo definitivo con percentuale del 50% sulla futura rivendita".