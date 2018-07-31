Vitja Valencic passa all’Olimpija Lubiana a titolo definitivo, le sue prime parole...

Vitja Valencic, dopo l’esperienza in viola, torna in Slovenia. Il centrocampista classe ’99, infatti, si è trasferito all’Olimpija Lubiana a titolo definitivo. Queste le sue prime parole: “Sono conten...

Vitja Valencic, dopo l’esperienza in viola, torna in Slovenia. Il centrocampista classe ’99, infatti, si è trasferito all’Olimpija Lubiana a titolo definitivo. Queste le sue prime parole: “Sono contento di essere tornato a Lubiana. Cerco l’opportunità di dimostrare il mio valore e penso di poterlo fare qua, dando una mano. Farò sempre del mio meglio per questo club che ho a cuore”. Nella prossima stagione indosserà la maglia numero 6.