Valencic: "A Firenze il calcio è al primo posto, voglio arrivare in nazionale da calciatore viola"

Vitja Valencic è intervenuto ai microfoni di Italia 7: "Con la Lazio abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale ma arrivano ora le gare in cui dobbiamo dare il meglio. All'andata con Roma, Juventus, T...

Vitja Valencic è intervenuto ai microfoni di Italia 7: "Con la Lazio abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale ma arrivano ora le gare in cui dobbiamo dare il meglio. All'andata con Roma, Juventus, Torino e Udinese non abbiamo fatto tanti punti e ora serve cambiare marcia. Possiamo andare su o cadere in basso".

Prosegue sull'allenatore: "Mister Bigica ha fatto un ottimo lavoro per amalgamare il gruppo, concedendo occasioni a tutti. Lo è stato anche il nostro lavoro, però".

E su alcuni compagni: "Ho già potuto vedere Kukovec e Vlahovic in allenamento: hanno grandissime qualità".

Spende alcune parole anche per l'ambiente fiorentino: "A Firenze il calcio è al primo posto per distacco e le partite della Fiorentina sono veramente belle da vedere".

E conclude sul suo futuro: "Vorrei raggiungere la Nazionale da calciatore viola. Un modello? Dico Modric, lo ammiro da sempre. Anche Kroos: sono incredibili"