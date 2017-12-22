Muro Viola: porta inviolata da 4 gare e migliore difesa di serie A nell'ultimo mese

Niente gol presi da qualcosa come 425 minuti. Un muro viola. Letteralmente. La Fiorentina è riuscita ad erigerlo dopo un periodo di sbandamento iniziale e, mattoncino dopo mattoncino, si è formata una...

A cura di Redazione Labaroviola 22 dicembre 2017 23:09

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