Laurini: "C'è grande delusione dopo la Coppa Italia. Dobbiamo onorare la maglia"

Vincent Laurini, il terzino della Fiorentina ha parlato a Sky prima della gara con il Sassuolo: "C’è grande delusione dopo la Coppa italia perché avevamo fatto molto bene in Coppa e volevamo arrivare...

A cura di Redazione Labaroviola 29 aprile 2019 20:31

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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