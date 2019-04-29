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Laurini: "C'è grande delusione dopo la Coppa Italia. Dobbiamo onorare la maglia"

Vincent Laurini, il terzino della Fiorentina ha parlato a Sky prima della gara con il Sassuolo: "C’è grande delusione dopo la Coppa italia perché avevamo fatto molto bene in Coppa e volevamo arrivare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 20:31
Laurini: "C'è grande delusione dopo la Coppa Italia. Dobbiamo onorare la maglia" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Vincent Laurini, il terzino della Fiorentina ha parlato a Sky prima della gara con il Sassuolo: "C’è grande delusione dopo la Coppa italia perché avevamo fatto molto bene in Coppa e volevamo arrivare in fondo. Abbiamo incontrato l’Atalanta che nelle due partite ci ha messo in difficoltà e alla fine hanno vinto loro.

Dobbiamo finire il campionato nel migliore dei modi e giocare le partite che restano al massimo. Dobbiamo onorare la maglia che portiamo e speriamo bene".

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