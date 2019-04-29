Laurini: "C'è grande delusione dopo la Coppa Italia. Dobbiamo onorare la maglia"
Vincent Laurini, il terzino della Fiorentina ha parlato a Sky prima della gara con il Sassuolo: "C’è grande delusione dopo la Coppa italia perché avevamo fatto molto bene in Coppa e volevamo arrivare...
A cura di Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 20:31
Vincent Laurini, il terzino della Fiorentina ha parlato a Sky prima della gara con il Sassuolo: "C’è grande delusione dopo la Coppa italia perché avevamo fatto molto bene in Coppa e volevamo arrivare in fondo. Abbiamo incontrato l’Atalanta che nelle due partite ci ha messo in difficoltà e alla fine hanno vinto loro.
Dobbiamo finire il campionato nel migliore dei modi e giocare le partite che restano al massimo. Dobbiamo onorare la maglia che portiamo e speriamo bene".