Notizie Sky Fiorentina Fiorentina

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SKY, Gattuso in pole position per allenare la Fiorentina la prossima stagione. Stasera gioca Kouamè

11 aprile 2021 19:07

Ghezzal: "Ho scelto il 18 perché mio fratello aveva questo numero in Serie A. Le ultime ore di mercato..."

05 settembre 2019 22:58

Sky, la Fiorentina ha offerto ufficialmente 8 milioni di euro al Los Angeles per Diego Rossi

14 agosto 2019 21:11

Sky, Pulgar è a un passo dalla Fiorentina. Il giocatore cileno andrà via dal Bologna

07 agosto 2019 13:59

Sky Sport, la Fiorentina ha chiuso l'affare per il calciatore Boateng del Sassuolo. Il prezzo...

30 luglio 2019 11:41

Sky Sport, Veretout ha raggiunto l'accordo con la Roma. Domani farà le visite mediche

18 luglio 2019 22:55

Lirola ha detto sì alla Fiorentina. L'operazione si può chiudere per meno di 20 milioni

07 luglio 2019 13:28

Montella: "Oggi la squadra è stata disunita in campo, la prestazione non è stata all'altezza della Fiorentina..."

29 aprile 2019 23:26

Laurini: "C'è grande delusione dopo la Coppa Italia. Dobbiamo onorare la maglia"

29 aprile 2019 20:31

Fiorentina su Sky o DAZN? Ecco dove vedere la viola fino alla 16' giornata

04 settembre 2018 19:17

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