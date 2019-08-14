Sky, la Fiorentina ha offerto ufficialmente 8 milioni di euro al Los Angeles per Diego Rossi

Secondo Sky Sport, la Fiorentina ha presentato la prima offerta ufficiale al Los Angeles FC per l'attaccante Diego Rossi. La viola ha offerto otto milioni di euro più bonus ma la richiesta del club am...

Secondo Sky Sport, la Fiorentina ha presentato la prima offerta ufficiale al Los Angeles FC per l'attaccante Diego Rossi. La viola ha offerto otto milioni di euro più bonus ma la richiesta del club americano sarebbe scesa fino a dodici milioni di euro. Si continua a trattare.