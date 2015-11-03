Notizie Diego Rossi Fiorentina

"Si è parlato tanto della trattativa con la Fiorentina per Diego Rossi. Se lui volesse andare pronti ad accettare"
13 novembre 2019 17:24
Doppia idea per l'attacco viola: Kalinic e Llorente su tutti. Si monitora anche Diego Rossi
17 agosto 2019 10:05
Sky, la Fiorentina ha offerto ufficialmente 8 milioni di euro al Los Angeles per Diego Rossi
14 agosto 2019 21:11
La Nazione, il Cholito ha rifiutato il Cagliari bloccando così il mercato viola in entrata in attacco
07 agosto 2019 10:13
CorSport, tra i nomi più caldi in attacco c'è Diego Rossi dei Los Angeles FC. Simeone...
07 agosto 2019 09:36
La viola spinge per chiudere l'affare Diego Rossi del Los Angeles. Simeone verso il Cagliari
04 agosto 2019 14:24
Di Marzio, Diego Rossi del Los Angeles FC è il nuovo nome per l'attacco viola
01 agosto 2019 16:38
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