La viola spinge per chiudere l'affare Diego Rossi del Los Angeles. Simeone verso il Cagliari
La Fiorentina in entrata punta l'attaccante Diego Rossi, pallino di Commisso e Barone che lo hanno seguito in questi anni. La viola vuole cercare di chiudere in questi giorni per l’attaccante classe ’...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 14:24
La Fiorentina in entrata punta l'attaccante Diego Rossi, pallino di Commisso e Barone che lo hanno seguito in questi anni. La viola vuole cercare di chiudere in questi giorni per l’attaccante classe ’98 del Los Angeles Fc e per dare a Montella un nuovo rinforzo in attacco.
Sempre in attacco ma in uscita continuano i contatti con il Cagliari per Giovanni Simeone. La squadra sarda vuole trovare l’accordo, anche se il giocatore non sembra molto convinto della destinazione.
Gianluca Di Marzio