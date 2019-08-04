La viola spinge per chiudere l'affare Diego Rossi del Los Angeles. Simeone verso il Cagliari

La Fiorentina in entrata punta l'attaccante Diego Rossi, pallino di Commisso e Barone che lo hanno seguito in questi anni. La viola vuole cercare di chiudere in questi giorni per l’attaccante classe ’...

La Fiorentina in entrata punta l'attaccante Diego Rossi, pallino di Commisso e Barone che lo hanno seguito in questi anni. La viola vuole cercare di chiudere in questi giorni per l’attaccante classe ’98 del Los Angeles Fc e per dare a Montella un nuovo rinforzo in attacco.

Sempre in attacco ma in uscita continuano i contatti con il Cagliari per Giovanni Simeone. La squadra sarda vuole trovare l’accordo, anche se il giocatore non sembra molto convinto della destinazione.

Gianluca Di Marzio