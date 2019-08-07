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La Nazione, il Cholito ha rifiutato il Cagliari bloccando così il mercato viola in entrata in attacco

Secondo quanto scrive La Nazione, Giovanni Simeone ha rifiutato il Cagliari. L'argentino blocca infatti il mercato in entrata sul fronte attacco. Fiorentina che si era mossa su Diego Rossi dei Los Ang...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 10:13
La Nazione, il Cholito ha rifiutato il Cagliari bloccando così il mercato viola in entrata in attacco - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto scrive La Nazione, Giovanni Simeone ha rifiutato il Cagliari. L'argentino blocca infatti il mercato in entrata sul fronte attacco. Fiorentina che si era mossa su Diego Rossi dei Los Angeles FC il quale piace molto ma finché non si sblocca la situazione Cholito...

 

 

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