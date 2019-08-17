Doppia idea per l'attacco viola: Kalinic e Llorente su tutti. Si monitora anche Diego Rossi
Secondo Il Corriere dello Sport la Fiorentina ha una doppia idea per l'attacco. Da una parte c'è chi Pradè l'ha portato in viola nel 2015 ed ora in uscita dall'Atletico Madrid cioè Nikola Kalinic. Dal...
A cura di Redazione Labaroviola
17 agosto 2019 10:05
Secondo Il Corriere dello Sport la Fiorentina ha una doppia idea per l'attacco. Da una parte c'è chi Pradè l'ha portato in viola nel 2015 ed ora in uscita dall'Atletico Madrid cioè Nikola Kalinic. Dall'altra parte invece c'è Llorente. Lo spagnolo è svincolato ma vuole un contratto triennale più una provvigione per il fratello-agente. Sembra si sia riproposto Pedro del Fluminense ma la viola non è più interessata. Si monitora invece Diego Rossi ma il Los Angeles FC chiede troppo.