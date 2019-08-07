CorSport, tra i nomi più caldi in attacco c'è Diego Rossi dei Los Angeles FC. Simeone...

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la viola è attiva anche per l'attacco. Sta cercando infatti un centravanti che garantisca un discreto apporto di goal. Uno dei nomi più caldi è quello di...

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, la viola è attiva anche per l'attacco. Sta cercando infatti un centravanti che garantisca un discreto apporto di goal. Uno dei nomi più caldi è quello di Diego Rossi dei Los Angeles FC. L'uruguaiano è un attaccante duttile in grado di ricoprire sia il ruolo di prima punta che di ala. Il giocatore ha anche il passaporto italiano ma le richieste del suo club sono altissime. Simeone invece ha ricevuto una proposta dal Cagliari ma non è convinto. L'argentino vorrebbe lottare a Firenze per guadagnarsi un posto da titolare.