Di Marzio, Diego Rossi del Los Angeles FC è il nuovo nome per l'attacco viola

È un pallino di Commisso e Barone, che lo hanno seguito in questi anni. Potrebbe diventare un nuovo investimento della Fiorentina. La società viola sta infatti valutando l'idea di acquistare Diego Ros...

È un pallino di Commisso e Barone, che lo hanno seguito in questi anni. Potrebbe diventare un nuovo investimento della Fiorentina. La società viola sta infatti valutando l'idea di acquistare Diego Rossi, attaccante uruguaiano classe '98 che, dopo le giovanili e l'esordio nel Penarol, si è trasferito nell'estate 2018 al Los Angeles FC (13 gol in 25 gare nell'edizione 2019 dell'MLS). Il talentuoso giocatore (è una seconda punta, nella Fiorentina potrebbe giocare da esterno) sarebbe un importante rinforzo per il reparto offensivo di Montella, che continua a essere in costruzione. Un altro potenziale Rossi a Firenze. Anche lui, in qualche modo, dall'America: i viola sono al lavoro.

Gianlucadimarzio.com