Sky Sport, la Fiorentina ha chiuso l'affare per il calciatore Boateng del Sassuolo. Il prezzo...

Secondo Sky, la Fiorentina ha chiuso la trattativa per il centrocampista ghanese Kevin-Prince Boateng proveniente dal Sassuolo. Nelle casse del neroverdi vanno 1 milione di euro e il giocatore avrà un...

A cura di Redazione Labaroviola 30 luglio 2019 11:41

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