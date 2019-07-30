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Sky Sport, la Fiorentina ha chiuso l'affare per il calciatore Boateng del Sassuolo. Il prezzo...

Secondo Sky, la Fiorentina ha chiuso la trattativa per il centrocampista ghanese Kevin-Prince Boateng proveniente dal Sassuolo. Nelle casse del neroverdi vanno 1 milione di euro e il giocatore avrà un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2019 11:41
Sky Sport, la Fiorentina ha chiuso l'affare per il calciatore Boateng del Sassuolo. Il prezzo... -
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Secondo Sky, la Fiorentina ha chiuso la trattativa per il centrocampista ghanese Kevin-Prince Boateng proveniente dal Sassuolo. Nelle casse del neroverdi vanno 1 milione di euro e il giocatore avrà un contratto biennale senza opzione per il terzo anno.

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