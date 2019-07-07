Lirola ha detto sì alla Fiorentina. L'operazione si può chiudere per meno di 20 milioni

Secondi quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del terzino che gioca nel Sassuolo, Pol Lirola, stanno spingendo la società ad abbassare le pretese per trasferirsi alla Fiorentina. Il giocatore ha d...

Secondi quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del terzino che gioca nel Sassuolo, Pol Lirola, stanno spingendo la società ad abbassare le pretese per trasferirsi alla Fiorentina. Il giocatore ha detto sì alla viola, e l'affare si potrebbe chiudere anche per 13 milioni di euro.