Montella: "Oggi la squadra è stata disunita in campo, la prestazione non è stata all'altezza della Fiorentina..."

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Sassuolo: "La sconfitta non ci voleva, oggi la squadra è stata disunita in campo. Sono fortunato...

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato a Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Sassuolo: "La sconfitta non ci voleva, oggi la squadra è stata disunita in campo. Sono fortunato ad avere questo mese, mese e mezzo in cui fare valutazioni anche con la società. Stasera però mi aspettavo qualcosa di diverso, anche perché la squadra mi aveva dato risposte positive nelle scorse partite. La prestazione è stata sicuramente non all’altezza della Fiorentina. Dobbiamo fare di più e dovremo cambiare qualcosa, questa è una squadra che vive degli spunti dei giocatori davanti, di folate; a me piace qualcosa di diverso, un po’ più ricercato. Escludendo la gara di oggi la squadra aveva giocato con animo, con cuore, con spirito. Stasera abbiamo dato il peggio di noi stessi. O è timore o è mancato qualcosa a livello nervoso, ma sono comunque cose che non ci possiamo permettere a questo livello. Se serve mercato indirizzato verso il mio gioco? Questa non è una squadra di palleggio, io sono uno a cui piace un gioco ragionato; vediamo cosa potremo fare e cosa ci sarà sul mercato. L’etichetta di Chiesa? Non è giusta, non va bene perché è un ragazzo giovane e sensibile. Dovremmo fare più attenzione a questo".