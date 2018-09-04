Fiorentina su Sky o DAZN? Ecco dove vedere la viola fino alla 16' giornata
4a sab 15 set 18.00 Napoli-Fiorentina SKY
5a sab 22 set 20.30 Fiorentina-Spal DAZN
6a mar 25 set 21 Inter-Fiorentina ?
7a dom 30 set 15 Fiorentina-Atalanta ?
8a dom 7 ott 15 Lazio-Fiorentina ?
9a dom 21 ott 18 Fiorentina-Cagliari SKY
10a sab 27 ott 20.30 Torino-Fiorentina DAZN
11a sab 3 nov 18 Fiorentina-Roma SKY
12a ven 9 nov 20.30 Frosinone-Fiorentina DAZN
13a dom 25 nov 15 Bologna-Fiorentina ?
14a sab 1 dic 18 Fiorentina-Juventus SKY
15a dom 9 dic 12.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN
16a dom 16 dic 15 Fiorentina-Empoli ?