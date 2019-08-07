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Sky, Pulgar è a un passo dalla Fiorentina. Il giocatore cileno andrà via dal Bologna

Secondo Sky Sport, il centrocampista cileno Erick Pulgar lascerà il Bologna nelle prossime ore per approdare alla Fiorentina. Il giocatore in una sua intervista aveva dichiarato di voler cambiare squa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 13:59
Sky, Pulgar è a un passo dalla Fiorentina. Il giocatore cileno andrà via dal Bologna -
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Secondo Sky Sport, il centrocampista cileno Erick Pulgar lascerà il Bologna nelle prossime ore per approdare alla Fiorentina. Il giocatore in una sua intervista aveva dichiarato di voler cambiare squadra.

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