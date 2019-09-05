Ghezzal: "Ho scelto il 18 perché mio fratello aveva questo numero in Serie A. Le ultime ore di mercato..."

Ecco le parole di Rachid Ghezzal su Sky Sport:"Sono felice, non vedo l'ora di iniziare in questo grande club. C'è tanta qualità in questa squadra e spero di fare il meglio. La trattativa è stata molto...

Ecco le parole di Rachid Ghezzal su Sky Sport:

"Sono felice, non vedo l'ora di iniziare in questo grande club. C'è tanta qualità in questa squadra e spero di fare il meglio. La trattativa è stata molto veloce, in questo mondo bisogna sempre essere pronti. Le ultime ore di mercato sono state molto stressanti però qui mi sono trovato bene e hanno fatto tutto per volermi qui: spero di fare il meglio per la Fiorentina. Le mie caratteristiche sono il dribbling e gli assist per gli attaccanti. Abbiamo tanti giocatori ottimi, per questo credo che sarà una bella stagione. Ho scelto il 18 perché mio fratello ha giocato con questo numero nel campionato della Serie A".