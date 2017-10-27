Bucchioni: "Laurini è arrivato alla Fiorentina grazie a me, io ho fatto il suo nome in radio e Corvino lo ha preso"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:“La Fiorentina ha un gruppo di giocatori non eccelso, si poteva fare molto meglio con i soldi spesi in estate. Il trend poteva cambiare so...

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha un gruppo di giocatori non eccelso, si poteva fare molto meglio con i soldi spesi in estate. Il trend poteva cambiare solo grazie alle idee di Pioli e il tecnico è stato bravo, con il lavoro settimanale, l’organizzazione di gioco e i correttivi tattici delle ultime settimane. La rosa vale il decimo posto, se ti gira tutto puoi arrivare settimo.

Laurini l’ho consigliato io, il suo procuratore ha detto che Corvino l’ha comprato nella notte tra domenica e lunedì e guarda caso io in radio avevo fatto il suo nome la domenica sera. Ben vengano questi 9 punti, ma rimaniamo con i piedi per terra.

Sul rinnovo di Chiesa la situazione è difficile e se ci mettiamo in mano a Corvino si rischia di fare la fine di Montolivo o Borja Valero, si arriva allo scontro. Deve essere Diego Della Valle a prendere in mano la situazione e andare oltre gli attuali paletti del monte ingaggi, investire oggi per guadagnare più soldi un domani quando lo dovrai vendere.”