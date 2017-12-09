Laurini: "Sono partito dall'Eccellenza, essere alla Fiorentina per me è quasi un miracolo"

Vincent Laurini, terzino destro arrivate in estate a Firenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni a AFP: "Sono metà francese e metà italiano e conoscevo già bene la lingua quando sono arrivato qua. E'...

Vincent Laurini, terzino destro arrivate in estate a Firenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni a AFP: "Sono metà francese e metà italiano e conoscevo già bene la lingua quando sono arrivato qua. E' stato più facile per me rispetto ai miei compagni ambientarmi".

Prosegue sul suo approdo in viola: "In Italia sono partito dalla settima divisione, per cui la Fiorentina non dico sia un miracolo, ma per me è un risultato molto importante: sono in un top club".