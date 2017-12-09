Labaro Viola

Laurini: "Sono partito dall'Eccellenza, essere alla Fiorentina per me è quasi un miracolo"

Vincent Laurini, terzino destro arrivate in estate a Firenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni a AFP: "Sono metà francese e metà italiano e conoscevo già bene la lingua quando sono arrivato qua. E'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2017 12:27
Laurini: "Sono partito dall'Eccellenza, essere alla Fiorentina per me è quasi un miracolo" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
News
Fiorentina
Laurini
Condividi

Vincent Laurini, terzino destro arrivate in estate a Firenze, ha rilasciato alcune dichiarazioni a AFP: "Sono metà francese e metà italiano e conoscevo già bene la lingua quando sono arrivato qua. E' stato più facile per me rispetto ai miei compagni ambientarmi".

Prosegue sul suo approdo in viola: "In Italia sono partito dalla settima divisione, per cui la Fiorentina non dico sia un miracolo, ma per me è un risultato molto importante: sono in un top club".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok