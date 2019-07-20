Laurini: "Fiorentina? Ho tanti amici lì, ma ora sono un calciatore del Parma e penso solo al Parma"

L'ex difensore della Fiorentina, Vincent Laurini ha parlato a Tuttomercatoweb: "Sono state due settimane bellissime perché abbiamo lavorato bene. Ho trovato una grande squadra e un gruppo straordinari...

L'ex difensore della Fiorentina, Vincent Laurini ha parlato a Tuttomercatoweb: "Sono state due settimane bellissime perché abbiamo lavorato bene. Ho trovato una grande squadra e un gruppo straordinario. Sono contento di essere venuto qua e non vedo l’ora di proseguire la seconda parte del ritiro in Austria. Speriamo di riuscire a raggiungere la salvezza, la Serie A è sempre un campionato difficilissimo. Tante squadre lottano per questo obiettivo e noi dobbiamo lavorare e farci trovare preparati. Fiorentina? Ho tanti amici lì, ma ora sono un calciatore del Parma e penso solamente al Parma".