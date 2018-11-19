Milenkovic giocherà al centro al posto di Pezzella con l'inserimento di un terzino destro
Il Corriere dello Sport in edicola oggi, fa il punto sul lavoro che sta svolgendo la Fiorentina ai campini. L’assenza di Pezzella costringerà Pioli a modificare qualcosa in difesa: l’idea più accredit...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2018 11:32
Il Corriere dello Sport in edicola oggi, fa il punto sul lavoro che sta svolgendo la Fiorentina ai campini. L’assenza di Pezzella costringerà Pioli a modificare qualcosa in difesa: l’idea più accreditata è di riportare Milenkovic al centro e Laurini sulla destra. Resta comunque in piedi l’ipotesi di dar fiducia a Ceccherini dal primo minuto, strada comunque ritenuta alternativa. Difficile invece vedere Diks dal primo minuto