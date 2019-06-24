Laurini, il Parma ha l'accordo con lui. Si libererà a parametro zero dai viola e firmerà poi un triennale
Il Parma ha fatto uno scatto importante per quanto riguarda il mercato in entrata, col ds Faggiano che si è portato avanti per Vincent Laurini della Fiorentina. C'è l'accordo con l'esterno, secondo qu...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 17:56
Il Parma ha fatto uno scatto importante per quanto riguarda il mercato in entrata, col ds Faggiano che si è portato avanti per Vincent Laurini della Fiorentina. C'è l'accordo con l'esterno, secondo quanto raccolto da TMW, il quale si libererà a zero dal club viola per poi firmare un triennale col Parma.
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