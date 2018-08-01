Ag. Biraghi e Laurini: "Il Milan avrebbe preso Cristiano. Vincent vicino al Leganes, ma..."
Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi e Vincent Laurini, ha parlato della situazione dei suoi assistiti a Radio Sportiva: "Per Laurini c'era un'offerta del Leganes, ma poi non se n'è fatto di n...
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2018 21:40
Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi e Vincent Laurini, ha parlato della situazione dei suoi assistiti a Radio Sportiva: "Per Laurini c'era un'offerta del Leganes, ma poi non se n'è fatto di nulla, quindi resta. Biraghi? Il Milan lo avrebbe preso se avesse ceduto Rodriguez, è stato davvero molto vicino ai rossoneri".