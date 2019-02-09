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Laurini si fa male, giocherà Hancko centrale, Ceccherini terzino destro. Le ultime

Le squalifiche di Milenkovic e Benassi sono una certezza e Pioli ci ha lavorato in settimana. Così come l’infortunio di Hugo, che nel migliore dei casi si accomoderà in panchina.Quel che ha reso impre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 11:24
Laurini si fa male, giocherà Hancko centrale, Ceccherini terzino destro. Le ultime - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Laurini
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Le squalifiche di Milenkovic e Benassi sono una certezza e Pioli ci ha lavorato in settimana. Così come l’infortunio di Hugo, che nel migliore dei casi si accomoderà in panchina.

Quel che ha reso imprevedibile e tutt’altro che serena la vigilia del tecnico della Fiorentina è stato lo stop, in allenamento, di Laurini. Le condizioni del francese, che pareva certo di una maglia da titolare per sostituire Milenkovic sulla fascia destra, verranno valutate questa mattina da Pioli e il suo staff. Le ipotesi per il reparto arretrato, così, sono due: in caso di recupero, Laurini si schiererà a destra con Pezzella e Ceccherini centrali e Biraghi a sinistra.

E in caso di forfait? Ecco che la linea difensiva sarebbe davvero inedita, con lo spostamento di Ceccherini a destra, Pezzella in coppia con Hancko e Biraghi confermato a sinistra.

La Repubblica

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