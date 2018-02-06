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Corriere Fiorentino: Biraghi ci sarà contro la Juve, ma con la maschera. Laurini out

Preoccupa un po’ la situazione infortunati dopo la partita di bologna in casa Fiorentina. Nella giornata di ieri Cristiano Biraghi e Vincent Laurini si sono sottoposti agli esami strumentali per valut...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2018 12:26
Corriere Fiorentino: Biraghi ci sarà contro la Juve, ma con la maschera. Laurini out - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Laurini
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Preoccupa un po’ la situazione infortunati dopo la partita di bologna in casa Fiorentina. Nella giornata di ieri Cristiano Biraghi Vincent Laurini si sono sottoposti agli esami strumentali per valutare le condizioni dei due infortuni. Ma mentre per Biraghi la botta allo zigomo non sembra nulla di grave (con la Juventus giocherà con la mascherina protettiva), l’infortunio a Laurini è apparso subito preoccupante e difficilmente ci sarà contro i bianconeri. Pioli studia quindi come sostituirlo, se con Bruno Gaspar oppure con un cambio di modulo.

Fonte: Corriere Fiorentino

 

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