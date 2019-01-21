Casa Mercato Viola, Dragowski rinnova e se ne va. Tutte le novità su Gagliardini

di Lorenzo BigiottiA Gagliardini la Fiorentina ci sta pensando concretamente, in un valzer di centrocampisti molto più ampio che potrebbe coinvolgere Barella. Il calciatore ha respinto un’offerta impo...

di Lorenzo Bigiotti

A Gagliardini la Fiorentina ci sta pensando concretamente, in un valzer di centrocampisti molto più ampio che potrebbe coinvolgere Barella. Il calciatore ha respinto un’offerta importante dall’estero e vuole restare in Italia. L’Inter al momento non vuole cedere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto, per evitare una forte minusvalenza, ma in caso di arrivo in neroazzurro di Barella, la cessione diventerebbe quasi inevitabile.

Dragowski se ne andrà all'Empoli in prestito secco visto che gli azzurri cercano un nuovo titolare forte a buon prezzo. Il portiere viola aveva rifiutato Danimarca e Livorno ed ha trovato finalmente la società ideale dove poter giocare e di conseguenza crescere. Visti i buoni rapporti che intercorrono tra Fiorentina ed Empoli, in viola potrebbe arrivare Terracciano (favorito rispetto a Belec). Prima di essere prestato Dragowski rinnoverà con la Fiorentina che potrà così cederlo temporaneamente con in mano un contratto lungo.

Nelle prossime ore, la Fiorentina potrebbe mettere nero su bianco due operazioni. La prima, il prestito secco di Sottil al Livorno. La seconda, con una formula ancora da valutare (prestito e riscatto a giugno, oppure acquisto subito ma per la prossima stagione) l’arrivo del difensore dell’Empoli, Rasmussen come già vi avevamo anticipato. Tutto dipenderà dalla decisione di Laurinidavanti alle offerte di Parma e Sampdoria.