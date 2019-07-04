Pedullà: "Veretout chiederà di non andare in ritiro per motivi personali. Laurini andrà al Parma..."

Il giornalista Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:"Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout chiederà di non andare in ritiro a Moena per motivi personali. Domani ci sar...

Il giornalista Alfredo Pedullà, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno:

"Il centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout chiederà di non andare in ritiro a Moena per motivi personali. Domani ci saranno delle novità per questa situazione. Il Milan ha offerto 13 milioni di euro più il cartellino di Lucas Biglia, ma la viola non prende in considerazione contropartite tecniche. Bennacer al Milan è molto vicina alla chiusura della trattiva, e Veretout sarebbe la mezzala giusta per chiudere il centrocampo dei rossoneri, con Biglia come esubero. Roma e Napoli in questo momento sono dietro al Milan, però domani sarà la giornata decisiva. Il 10 agosto per il mercato? Un bluff di Pradè, vedremo cosa succederà prima. Vincent Laurini? Affare fatto con il Parma."