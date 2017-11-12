Thereau e Laurini lasciano l'infermeria: sicuro l'impiego dell'attaccante dal 1' con la Spal...

Oggi domenica di relax, la Fiorentina si ritroverà domani al centro sportivo. Verso la Spal, Thereau e Laurini hanno lasciato l’infermeria, e sono pronti a riprendersi un posto tra i titolari a Ferrar...

A cura di Redazione Labaroviola 12 novembre 2017 09:44

Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau

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