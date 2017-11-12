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Thereau e Laurini lasciano l'infermeria: sicuro l'impiego dell'attaccante dal 1' con la Spal...

Oggi domenica di relax, la Fiorentina si ritroverà domani al centro sportivo. Verso la Spal, Thereau e Laurini hanno lasciato l’infermeria, e sono pronti a riprendersi un posto tra i titolari a Ferrar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 novembre 2017 09:44
Thereau e Laurini lasciano l'infermeria: sicuro l'impiego dell'attaccante dal 1' con la Spal... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Oggi domenica di relax, la Fiorentina si ritroverà domani al centro sportivo. Verso la Spal, Thereau e Laurini hanno lasciato l’infermeria, e sono pronti a riprendersi un posto tra i titolari a Ferrara: l’ex Udinese in attacco, l’ex Empoli sulla fascia destra della difesa. Capitolo a parte invece per Badelj che proprio domenica scorsa ha rimediato lo stesso problema muscolare (lesione di primo grado al bicipite femorale) dei due compagni di squadra e che ovviamente continuerà a svolgere un programma differenziato: sempre da domani cominceranno le verifiche più approfondite per il croato, ma al momento appare piuttosto improbabile la sua presenza contro i biancazzurri dell’ex Semplici, perché l’infortunio subìto consiglia prudenza e senza le adeguate garanzie Badelj tornerà in campo il 26 all’Olimpico contro la Lazio.

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