Cappellini: ''Saponara ha qualità straordinarie. Laurini? Affidabile''

Massimiliano Cappellini, direttore generale del settore giovanile dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio di Saponara e Laurini. "Riccardo ha qualità straordinarie - spiega - ed in questa Fiorentina può...

A cura di Redazione Labaroviola 27 settembre 2017 16:34

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