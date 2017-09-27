Cappellini: ''Saponara ha qualità straordinarie. Laurini? Affidabile''
Massimiliano Cappellini, direttore generale del settore giovanile dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio di Saponara e Laurini. "Riccardo ha qualità straordinarie - spiega - ed in questa Fiorentina può...
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2017 16:34
Massimiliano Cappellini, direttore generale del settore giovanile dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio di Saponara e Laurini. "Riccardo ha qualità straordinarie - spiega - ed in questa Fiorentina può fare grandi cose, ma deve stare bene. Laurini? E' un giocatore affidabile, fa sempre la prestazione. Poi bisogna vedere quali sono le aspettative della piazza".