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Cappellini: ''Saponara ha qualità straordinarie. Laurini? Affidabile''

Massimiliano Cappellini, direttore generale del settore giovanile dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio di Saponara e Laurini. "Riccardo ha qualità straordinarie - spiega - ed in questa Fiorentina può...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2017 16:34
Cappellini: ''Saponara ha qualità straordinarie. Laurini? Affidabile'' -
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Massimiliano Cappellini, direttore generale del settore giovanile dell'Empoli, ha parlato a Lady Radio di Saponara e Laurini. "Riccardo ha qualità straordinarie - spiega - ed in questa Fiorentina può fare grandi cose, ma deve stare bene. Laurini? E' un giocatore affidabile, fa sempre la prestazione. Poi bisogna vedere quali sono le aspettative della piazza".

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