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Notizie Cappellini Fiorentina

Cappellini: "Negare che Vanoli abbia fatto un buon lavoro è ingeneroso. Crystal Palace favorito".

27 marzo 2026 18:31

Cappellini: "Non riscattare Cataldi una follia, è stato uno dei mille errori del mercato estivo Viola"

07 gennaio 2026 16:05

Cappellini: "Pioli verrà esonerato in caso di sconfitta col Lecce. Io prenderei Thiago Motta al suo posto"

31 ottobre 2025 15:36

Cappellini: "Fiducia nel comandante Pioli. Che sia un bravo allenatore non è un'opinione, è un fatto"

27 settembre 2025 12:43

Cappellini: "Quella di Ranieri è la storia di riscatto più bella, uno come lui lo porteresti in battaglia"

20 aprile 2024 12:58

Cappellini: "Amrabat? Mi auguro non partano i più forti perchè di migliori non ne arrivano"

03 gennaio 2023 13:30

"Sogno che Vlahovic resti alla Fiorentina fino a giugno 2023, smettiamola di fare i ragionieri"

19 gennaio 2022 18:58

Cappellini: ''Saponara ha qualità straordinarie. Laurini? Affidabile''

27 settembre 2017 16:34

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