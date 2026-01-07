Cappellini: “Non riscattare Cataldi una follia, è stato uno dei mille errori del mercato estivo Viola”

Il noto giornalista de La Repubblica, Stefano Cappellini, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport: “Mi immagino Sarri intento a spaccare qualcosa (ride, ndr). Onestamente, al suo posto ci sarebbe da essere molto arrabbiati: la Lazio stasera giocherà in piena emergenza e per la Fiorentina sarà una grande occasione. Sarri farà fatica a schierare la formazione, mentre i viola dovranno mostrare la stessa ferocia vista per tutti i 90′ contro la Cremonese.”

Aggiunge: “Non firmerei per un pareggio: penso che la Fiorentina possa giocarsi tranquillamente la vittoria. Ci sono tutte le condizioni per fare bene e vincere stasera darebbe un segnale straordinario; significherebbe lottare per chiudere il girone d’andata fuori dalla zona retrocessione. Non vincere contro la Cremonese sarebbe stata l’ennesima mazzata, nonostante l’ottima prestazione: non avevo mai visto la squadra giocare così bene come domenica scorsa.”

Il giornalista si sofferma poi sul mancato riscatto di Cataldi: “Non riscattare Cataldi è stato un grande errore. È un giocatore forte ed esperto, che l’anno scorso, quando era al top della forma, si è rivelato decisivo. È stato uno dei mille errori del mercato estivo della Fiorentina. Infatti in molti partiranno in questo mese.”