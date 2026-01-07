7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:04

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cappellini: “Non riscattare Cataldi una follia, è stato uno dei mille errori del mercato estivo Viola”

News

Redazione

7 Gennaio · 16:05

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 16:05

TAG:

#Fiorentinacappellinicataldi

di

Il noto giornalista, Stefano Cappellini. analizza il momento in casa Fiorentina dopo il mercato estivo poco soddisfacente

Il noto giornalista de La Repubblica, Stefano Cappellini, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport: “Mi immagino Sarri intento a spaccare qualcosa (ride, ndr). Onestamente, al suo posto ci sarebbe da essere molto arrabbiati: la Lazio stasera giocherà in piena emergenza e per la Fiorentina sarà una grande occasione. Sarri farà fatica a schierare la formazione, mentre i viola dovranno mostrare la stessa ferocia vista per tutti i 90′ contro la Cremonese.”

Aggiunge: Non firmerei per un pareggio: penso che la Fiorentina possa giocarsi tranquillamente la vittoria. Ci sono tutte le condizioni per fare bene e vincere stasera darebbe un segnale straordinario; significherebbe lottare per chiudere il girone d’andata fuori dalla zona retrocessione. Non vincere contro la Cremonese sarebbe stata l’ennesima mazzata, nonostante l’ottima prestazione: non avevo mai visto la squadra giocare così bene come domenica scorsa.”

Il giornalista si sofferma poi sul mancato riscatto di Cataldi: “Non riscattare Cataldi è stato un grande errore. È un giocatore forte ed esperto, che l’anno scorso, quando era al top della forma, si è rivelato decisivo. È stato uno dei mille errori del mercato estivo della Fiorentina. Infatti in molti partiranno in questo mese.” 

