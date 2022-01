“Sogno che Vlahovic resti alla Fiorentina fino a giugno 2023, smettiamola di fare i ragionieri”

Stefano Cappellini, giornalista della Repubblica, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e della vicenda Vlahovic, queste le sue parole: “Il mio sogno è che Vlahovic restasse fino a giugno del 2023, spero che la società questo aspetto lo valuti. Lo so che prima lo vendi e più guadagni, ma vorrei che abbandonassimo di essere i tifosi ragionieri, è normale che avere Vlahovic in squadra renda la Fiorentina molto più forte. Il procuratore di Dragowski si è lamentato per cui non gioca? Ormai è il segno che è tutto in mano ai procuratori che possono fare queste uscite e possono dire tutto quello che vogliono” conclude Cappellini.

