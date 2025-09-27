27 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:13

Cappellini: “Fiducia nel comandante Pioli. Che sia un bravo allenatore non è un’opinione, è un fatto”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

27 Settembre · 12:43

Aggiornamento: 27 Settembre 2025 · 12:43

cappelliniFiorentinaPioli

di

Il giornalista Stefano Cappellini ha parlato di Pioli e del momento difficile della Fiorentina nel suo editoriale su Repubblica

Il noto giornalista Stefano Cappellini ha parlato del difficile momento della Fiorentina e di Stefano Pioli nel suo editoriale su la Repubblica. Questo il suo articolo:

“Massima fiducia nel comandante Pioli. Non si tratta di chiudere gli occhi: la squadra l’abbiamo vista tutti, non funziona. Pioli ha delle colpe? Certo che sì. Però intendiamoci su un punto: un conto è criticare il mister, più che legittimo, altra cosa è farlo passare da bollito incapace. Che Pioli sia un bravo allenatore non è un’opinione, è un fatto confermato da una lunga carriera.

Non sarà il top di gamma però è un bravissimo professionista ed è certamente in grado di portare la squadra fuori dalla secca. Può essere che la rosa sia stata sopravvalutata, magari anche da Pioli stesso, resta che le partite giocate in campionato sono quattro ed è presto per seppellire di sentenze di condanna tutto e tutti. Pioli è un uomo intelligente e mite. Non significa che sia arrendevole o poco carismatico. Ogni allenatore ha le sue caratteristiche.

Ci sono anche quelli che magari aspettano il momento di difficoltà della loro ex squadra per dare interviste zeppe di allusioni e punture di veleno. Ma l’eleganza è come il coraggio per Don Abbondio: chi non ce l’ha non se la può dare”.

