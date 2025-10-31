31 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cappellini: “Pioli verrà esonerato in caso di sconfitta col Lecce. Io prenderei Thiago Motta al suo posto”

News

Cappellini: “Pioli verrà esonerato in caso di sconfitta col Lecce. Io prenderei Thiago Motta al suo posto”

Redazione

31 Ottobre · 15:36

Aggiornamento: 31 Ottobre 2025 · 15:36

TAG:

cappelliniPioliThiago Motta

Condividi:

di

Il giornalista si sofferma sulla panchina instabile di Stefano Pioli, proponendo Thiago Motta come sostituto

Il giornalista de La Repubblica, Stefano Cappellini, ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno, della situazione in casa Fiorentina: “Quella di domenica è la partita più importante degli ultimi anni. Addirittura considerando anche le finali. Se dovesse andare male si spalancherebbe un baratro. E’ una partita da vincere a tutti i costi, ma non è scontato. Per la Fiorentina vista in queste settimane l’esito del match non è sicuro. La squadra viola è più forte del Lecce, ma per batterlo servirà una Fiorentina diversa da quella vista ultimamente.”

Il giornalista si è poi soffermato su un possibile esonero di Pioli: “Guardandosi in torno ci vuole poco a capire che le opzioni sono veramente poche. Direi tre: Thiago Motta, De Rossi e Vanoli. Possono essere accostati alla Fiorentina anche se per ognuno di loro ci sono dei grandi pro e dei grandi contro. Non credo che ci possono essere altri nomi. L’esonero di Pioli, in caso di mancata vittoria con il Lecce è sicuro al 100%. Io preferirei Thiago Motta, ma non è facile convincerlo e in più ha bocciato Kean alla Juventus. De Rossi non ha esperienza e non ha dimostrato nulla. Nessuno dei tre nomi sarebbe una scelta sicura, ma l’ex Roma non mi convincerebbe.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio