Cappellini: “Amrabat? Mi auguro non partano i più forti perchè di migliori non ne arrivano”

Il noto giornalista Stefano Cappellini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina, ecco le sue parole:

“Amrabat? La società deve cercare di non indebolire, ma l’anno scorso Italiano si è trovato con una squadra più debole. Grazie a lui siamo riusciti a raggiungere un traguardo e mi auguro che quest’anno non partano i più forti anche perchè è improbabile che ne arrivino di migliori. Bisogna cercare di crescere con i mattoni che abbiamo e se leviamo i mattoni l’edificio rischia di crollare.

La rosa? Per il campionato se non si risolve il problema del centravanti è difficile arrivare in Europa. L’ultima partita con il Milan è emblematica: con un centravanti la partita era vinta, ma la Fiorentina non ha un centravanti. Nella Conference c’è di mezzo la sfortuna come con il Twente nei preliminari perchè il Braga è una squadra forte: partono favoriti loro. Dobbiamo avvicinarci a ciò che ha fatto la Roma nella passata stagione.”

